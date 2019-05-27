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أخبار محلية > بالفيديو.. الدكتور “السبيعي”: هذه أكثر الأمراض النفسية انتشاراً في المملكة
27/05/2019   1:34 م

بالفيديو.. الدكتور “السبيعي”: هذه أكثر الأمراض النفسية انتشاراً في المملكة

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كشف استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله السبيعي أن أكثر الأمراض النفسية انتشاراً في المملكة؛ هي اضطراب الهلع والرهاب والاكتئاب والرهاب الاجتماعي والوسواس القهري، بحسب المسح الوطني للصحة النفسية عام 2018.

وأوضح الدكتور السبيعي أن المسح أظهر أن اضطراب الهلع والرهاب كانا الأكثر انتشاراً في المملكة بنسبة 22% لكل منهما، ثم الاكتئاب بنسبة 12%، فالرهاب الاجتماعي بأقل من 12%، يليه الوسواس القهري 8%.

وبيَّن خلال مقابلة مع برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية” أن مرض الهلع هو نوبات خوف شديد يشعر بها الشخص فجأة، تجعله يخاف من الخروج من المنزل أو الذهاب للسوق أو السفر خارج المدينة وهذا ما يسمى الرهاب، أما الخجل المبالغ فيه والخوف من الحديث أو اللقاء بالناس فيُطلق عليه الرهاب الاجتماعي.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الدكتور “السبيعي”: هذه أكثر الأمراض النفسية انتشاراً في المملكة

أخبار محلية
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