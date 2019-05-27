نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خادم الحرمين يوافق على صرف 18.7 مليون ريال لعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة
27/05/2019   1:32 م

خادم الحرمين يوافق على صرف 18.7 مليون ريال لعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة

+ = -
794

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صرف نحو 18.7 مليون ريال لـ627 من منسوبي ديوان المراقبة كمكافأة تشجيعية، تقديراً لجهودهم، التي كشفت مخالفات من جهات مسؤولة في صرف مبالغ مالية.

وشملت المخالفات المكتشفة، صرف مبالغ مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة دون سند نظامي، بجانب عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، وتفويت بعض الحقوق بما يخالف الأنظمة والتعليمات، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي جرى الكشف عنها خلال العام الماضي نحو 17.3 مليار ريال.

وجاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح بعض منسوبي ديوان المراقبة العامة مكافأة تشجيعية، بناء على اقتراح من رئيس الديوان، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.حسب “أخبار 24”.

خادم الحرمين يوافق على صرف 18.7 مليون ريال لعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885045416.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.