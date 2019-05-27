خادم الحرمين يوافق على صرف 18.7 مليون ريال لعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صرف نحو 18.7 مليون ريال لـ627 من منسوبي ديوان المراقبة كمكافأة تشجيعية، تقديراً لجهودهم، التي كشفت مخالفات من جهات مسؤولة في صرف مبالغ مالية.
وشملت المخالفات المكتشفة، صرف مبالغ مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة دون سند نظامي، بجانب عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، وتفويت بعض الحقوق بما يخالف الأنظمة والتعليمات، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي جرى الكشف عنها خلال العام الماضي نحو 17.3 مليار ريال.
وجاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح بعض منسوبي ديوان المراقبة العامة مكافأة تشجيعية، بناء على اقتراح من رئيس الديوان، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.حسب “أخبار 24”.