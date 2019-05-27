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اخبار رياضية > «المنشطات» توقف منتشري الاتحاد وسروجي الوحدة
27/05/2019   1:31 م

«المنشطات» توقف منتشري الاتحاد وسروجي الوحدة

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أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، يوم الاثنين، نايف المنتشري لاعب فريق كرة الماء بنادي الاتحاد، وسعيد سروجي لاعب الجودو بنادي الوحدة.

وقررت اللجنة معاقبة المنتشري، بالإيقاف لمدة أربع سنوات عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخل وخارج السعودية، وبينت أن اللاعب تنازل عن حقه في فتح العينة الثانية، كما تنازل عن حقه في حضور جلسة الاستماع للدفاع عن نفسه.

كما قررت اللجنة إيقاف سعيد سروجي لمدة 18 شهراً، بسبب ثبوت تناوله مادة ليتروزول المصنفة على أنها ضمن مجموعة الهرومونات المحظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية.وفق “الرياضية”.

واوضحت اللجنة أن اللاعب تنازل عن حقه في فتح العينة الثانية، وأنها أتاحت للاعب حضور لجنة الاستماع التي تم خلالها استعراض كافة المستندات الثبوتية، وتم أخذ أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه.

«المنشطات» توقف منتشري الاتحاد وسروجي الوحدة

اخبار رياضية
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