إعلامي: “النصر” يسعى لضم اللاعب سالم الدوسري

كشف الإعلامي الرياضي معن القويعي عن تقديم إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم عرضاً للاعب الهلال سالم الدوسري مقابل 7 ملايين في السنة، وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال القويعي عبر حسابه في “تويتر”، “لاعب الهلال سالم الدوسري تلقى اليوم عرضًا من نادي النصر بـ7 ملايين ريال سنويًّا لمدة ثلاث سنوات”.
يُذكر أن عقد اللاعب سالم الدوسري ينتهي بنهاية عام 2019 الجاري، كما ترددت أنباء عن رفضه عرض ناديه الهلال، حيث من المقرر أن يدخل الفترة الحرة الشهر القادم، والتي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه.وفق “أخبار 24”.
خاص:
لاعب #الهلال سالم الدوسري تلقى اليوم عرضاً من نادي #النصر ب٧ مليون ريال سنوياً لمدة ثلاث سنوات. pic.twitter.com/9rGKSgJvml
— معن القويعي 🇸🇦 (@MaanAlquiae) May 25, 2019