نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > إعلامي: “النصر” يسعى لضم اللاعب سالم الدوسري
27/05/2019   1:31 م

إعلامي: “النصر” يسعى لضم اللاعب سالم الدوسري

+ = -
976

كشف الإعلامي الرياضي معن القويعي عن تقديم إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم عرضاً للاعب الهلال سالم الدوسري مقابل 7 ملايين في السنة، وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال القويعي عبر حسابه في “تويتر”، “لاعب الهلال سالم الدوسري تلقى اليوم عرضًا من نادي النصر بـ7 ملايين ريال سنويًّا لمدة ثلاث سنوات”.

يُذكر أن عقد اللاعب سالم الدوسري ينتهي بنهاية عام 2019 الجاري، كما ترددت أنباء عن رفضه عرض ناديه الهلال، حيث من المقرر أن يدخل الفترة الحرة الشهر القادم، والتي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه.وفق “أخبار 24”.

إعلامي: “النصر” يسعى لضم اللاعب سالم الدوسري

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885045408.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.