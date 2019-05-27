النصر يخسر الشهري في «الآسيوية»

علمت «الرياض» أن الجهاز الطبي في النصر طالب لاعب الوسط يحيى الشهري بضرورة إجرائه لعملية جراحية في الكتف بعد عيد الفطر المبارك، وكشف الجهاز الطبي أن غياب الشهري يصل إلى ثلاثة أشهر، وينتظر أن يغيب اللاعب يحيى الشهري عن مباراتي دور الـ16 في دوري أبطال آسيا التي ستقام في شهر ذي الحجة المقبل أمام الاتحاد السعودي أو الوحدة الإماراتي، وكانت «الرياض» قد انفردت بخبر تأجيل الشهري للعملية الجراحية في عدد يوم الجمعة الموافق 22 من فبراير الماضي.
من جهة أخرى، تغادر بعثة الفريق للدوحة غد (الثلاثاء) استعدادا لملاقاة ذوب آهن الإيراني بعد غد (الأربعاء) ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، وسيخوض النصر اللقاء بنقص كبير في صفوفه لمنح اللاعبين غير السعوديين: الحارس الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا ولاعب الوسط البرازيلي مايكون دي بالا والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله إجازة، إضافة إلى غياب لاعبي الوسط عوض خميس وعبدالعزيز الجبرين بداعي تراكم البطاقات الصفراء.