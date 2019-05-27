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اخبار رياضية > ابن نافل يبحث عن مدرب الهلال
27/05/2019   1:27 م

ابن نافل يبحث عن مدرب الهلال

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أبانت لـ “الرياضية” مصادر رسمية، أن فهد بن نافل، المرشح لاستلام دفة الرئاسة في نادي الهلال، بدأ تحركات جادة لمناقشة ملفات عدد من المدربين مع بعض أعضاء الشرف، تمهيداً لمفاوضتها والتعاقد مع أحدهم ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة الهلال جاهدة إلى إغلاق ملف المدرب في أسرع وقت من أجل بدء التحضيرات لخوض منافسات الموسم الرياضي المقبل وفي مقدمتها دوري أبطال آسيا بعد التأهل إلى دور الـ 16.

وكانت إدارة الهلال قد تسلمت التقرير الفني الذي رفعته إدارة كرة القدم في النادي بعد نهاية الموسم والذي تضمن التقييم الفني للاعبين بناء على آراء وإحصائيات المدربين الذين أشرفوا على الفريق حول المستويات، واحتياجات الفريق للموسم المقبل.

وينتظر أن تسلم إدارة الهلال المكلفة التقرير الفني للإدارة التي ينتظر توليها القيادة وذلك لعرضه على الجهاز الفني الجديد، وتضمن التقرير الفني أهمية تدعيم الفريق بلاعبين محليين في مركزي الهجوم والظهير الأيسر.

ابن نافل يبحث عن مدرب الهلال

اخبار رياضية
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