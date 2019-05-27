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اخبار رياضية > رئيس الفيصلي: طلب الهلال فاجأني.. وبديل تشاموسكا جاهز
27/05/2019   1:26 م

رئيس الفيصلي: طلب الهلال فاجأني.. وبديل تشاموسكا جاهز

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كشف فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي أن طلب الهلال استعارة المدرب البرازيلي بريكليس تشاموسكا فاجأه، مشيراً إلى أن النادي يملك خططا بديلة في حال رحيل المدرب.

وقال المدلج لنشرة أخبار الرياضة في “العربية”: تفاجأنا بطلب الهلال استعارة المدرب تشاموسكا، ووافقنا على انتقاله مقابل مبلغ مالي مجزِ مقابل عدد من المباريات، وكذلك كان وضع الفريق مطمئنا من ناحية الترتيب، ولن يؤثر رحيله على المركز.

وواصل: قبول طلب استعارة تشاموسكا لم يخل بعدالة المنافسة، ولو كان نادي الفيصلي سيواجه الهلال أو النصر فيما تبقى من مباريات فلن نقبل ذلك.وفق “العربية نت”.

وأتبع: تعاقدنا مع مدربين ولاعبين رائعين في المواسم الماضية، أما تشاموسكا فهو مرتبط معنا بعقد يمتد لعامين، ولو رحل فهناك خطط بديلة لتعويضه، كما فعلنا في مناسبات سابقة.

رئيس الفيصلي: طلب الهلال فاجأني.. وبديل تشاموسكا جاهز

اخبار رياضية
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