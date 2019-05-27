التعاون يشترط 25 مليون ريال للتنازل عن تاوامبا

كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي التعاون وضعت حداً أدنى لبيع عقد اللاعب الكاميروني تاوامبا إلى أي نادٍ آخر، حدد بـ25 مليون ريال.
ويملك التعاون عقد اللاعب لموسم آخر مع أفضلية التجديد، وإذا ما أراد اللاعب الانتقال في نهاية الموسم المقبل فسيحصل التعاون على مبالغ مالية حسب شروط العقد ما بين النادي واللاعب.
وأشارت المصادر إلى أن نادي العين صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب نظير عدم اتفاقه مع المدرب البرتغالي بيدرو أماونيل مدرب التعاون السابق.
كما أن هناك عروضاً من أندية محلية لضم تاوامبا ولكن لم تصل للمبلغ المطلوب من نادي التعاون، وإن كان نادي الاتحاد هو أكثر الأندية قدرة على دفع المبلغ المطلوب للفوز بخدمات اللاعب.
من جانب آخر، يحاول المدرب السابق للتعاون بيدرو مانويل الحصول على عقد مجزٍ مع أحد الأندية السعودية الجماهيرية، حيث طرح اسمه على أندية الهلال والشباب والأهلي، وما زال في انتظار الرد.