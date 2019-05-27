بالصور.. اختتام دورة “اصنع مهارة” بلجنة التنمية الإجتماعيه الأهليه بالسلميه

إمتداداً للشراكه المجتمعيه التي دأبت عليها لجنة التنميه الإجتماعيه الأهليه بالسلميه مع الكثير من القطاعات الحكوميه والأهليه .
أُختتمت هذا الإسبوع الدوره التي أقيمت تحت عنوان ( إصنع مهاره ) والتي بدأت يوم الأحد الموافق ١٥-٩-١٤٤٠ ؛ و تتعلق بأساسيات صيانة الجوال والتي كانت بإشراف لجنة التنمية الإجتماعيه الأهليه بالسلميه وبالتعاون مع معهد الركن النادر للتدريب .
وقد حرص الكثير من الإخوان ممن التحق بهذه الدوره على شغل اوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائده
وفي نهاية الدوره تم تقديم شهادة حضور دوره ؛ لمن حرص على الحضور والإستفاده من الدوره التي قام بتقديمها فنيين متخصصين في صيانة الجوالات .
تجدر الإشاره بأن شهادة الدوره مُعتمده من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني .