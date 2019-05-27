آل الشيخ يهنئ الزمالك.. ويشكر أمير مرتضى

حرص تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على تهنئة الزمالك المصري، بعد تتويجه بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه.
وكتب آل الشيخ مالك بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “مبروك الزمالك البطولة فريق كبير وموسم جميل وإدارة مستقرة، شابوه أمير مرتضى”.
وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقائين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.وفق “كووورة”.
ويتولى أمير مرتضى منصور نجل رئيس الزمالك مهمة الإشراف على ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء.
وكان الزمالك قد عاد للتتويج بالألقاب القارية بعد غياب 16 عاما، منذ فوزه بلقب كأس السوبر الأفريقي عام 2003.