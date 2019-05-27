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أخبار محلية > شاهد.. تأثر الشيخ “المغامسي” الشديد خلال حديثه عن طاعة الله
27/05/2019   8:16 ص

شاهد.. تأثر الشيخ “المغامسي” الشديد خلال حديثه عن طاعة الله

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لم يتمالك إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي، دموعه خلال حديثه عن الطريق إلى طاعة الله، والندم على الوقوع في المعصية.

وظهر المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج “مع القرآن” الذي يعرض على قناة “SBC”، متأثراً بشدة خلال حديثه عن الطريق إلى طاعة الله ومدى حسرة الشخص عند وقوعه في معصية الله وسرعة توبته عنها.

وقال إن المؤمن يعلم أنه ليس ألذ له من طاعة الله، سواء من خلال الصلاة أو التسبيح أو الصيام أو بر الوالدين أو الحج أو العمرة أو الصبر على إيذاء الناس أو الإحسان إلى الجار، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يمكن لأحد أن يطيع الله إلا بهداية منه.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تأثر الشيخ “المغامسي” الشديد خلال حديثه عن طاعة الله

أخبار محلية
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