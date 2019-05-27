اعتداء بالشتم والضـرب على فني بـ “الكهرباء” أثناء توجهه لقطع التيار عن مواطن بلغت فاتورته 60 ألف ريال

تعرض فني يعمل بالشركة السعودية للكهرباء في محافظة العارضة بمنطقة جازان، لاعتداء من قبل مواطن منعه من قطع التيار الكهربائي عن منزله، بعدما وصلت فاتورة استهلاكه لأكثر من 60 ألف ريال.
وأوضح الفني يحيى الجابري، وفقاً لـ “سبق”، أنه تعرض مع فريق عمله للاعتداء والقذف بالحجارة من قبل مواطن منعه من قطع التيار الكهربائي، لافتاً إلى أن المواطن كال لهم السباب والشتم فاضطر للانسحاب من الموقع، والتوجه لشرطة العارضة؛ لتقديم بلاغ بشأن الحادثة.
من جانبه، أكد مصدر أن شرطة العارضة تلقت خطاباً رسمياً من شركة الكهرباء، توضح فيه ما حدث مع الفني وفريق عمله؛ بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.