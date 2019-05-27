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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري طب نفسي يوضح أسباب انتحـار الأطفال مدمني الألعاب الإلكترونية
27/05/2019   8:15 ص

بالفيديو.. استشاري طب نفسي يوضح أسباب انتحـار الأطفال مدمني الألعاب الإلكترونية

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أكد استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله السبيعي، أن السبب وراء وقوع حالات انتحـار لأطفال جراء إدمانهم الألعاب الإلكترونية، تأتي نتيجة تعرضهم للتنمر الإلكتروني من أطفال آخرين أو ابتزاز أو تهديد أو ضغط نفسي.

وقال السبيعي خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن الأمراض النفسية يكون لها أسباباً بيولوجية مثل فرط الحركة والوسواس والتوحد، وكذلك الأمراض الناتجة عن مشاكل الولادة أو الفترة الأولى لتكون الدماغ.

وأضاف أن أكثر الأمور المؤثرة على الأطفال وتظل في ذاكرتهم هو التحرش والمضايقات الجنسية التي قد تتسبب في حـدوث شذوذ جنسي، مشيراً إلى أن المعتدي على الأطفال جنسياً يعتبر أسوأ ويجب معاقبته بصورة أشد من قـاتل النفس.حسب “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. استشاري طب نفسي يوضح أسباب انتحـار الأطفال مدمني الألعاب الإلكترونية

أخبار محلية
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