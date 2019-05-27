شيع جموع من المصلين أمس (الأحد)، جـثمان السجین السعودي سلیمان الشمري، الذي توفى داخل أحد السجون العراقیة.
وأوضح ابن عم السجين ويدعى منصور الشمري وفقاً لـ “سبق”، أن الفقيد الذي يبلغ من العمر 33 عاماً أُصـيب قبل عام بالتهاب رئوي حاد؛ أدى إلى وفاته، لافتاً إلى أنه قضى قرابة 15 عاماً من محكوميته التي تبلغ 25 عاماً.
وبّين الشمري أنه كان يطالبهم دائماً في اتصالاته الأخيرة بالدعاء له؛ كونه كان يعاني من الإهمال في تقديم الخدمات الصحية المناسبة له، إلى جانب منعه من الاتصال والزيارة والمراسلة منذ أربعة أعوام.
وفق “أخبار 24”.