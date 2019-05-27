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أخبار محلية > بالفيديو.. “الكلباني” ينتقد إخفاء البعض لأسماء زوجاتهم ووضع سواتر بالمساجد للفصل بين الرجال والنساء
27/05/2019   8:14 ص

بالفيديو.. “الكلباني” ينتقد إخفاء البعض لأسماء زوجاتهم ووضع سواتر بالمساجد للفصل بين الرجال والنساء

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انتقد إمام جامع المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، محاولة البعض إخفاء أسماء زوجاتهم، مشيراً إلى أن العهد الحالي بدأ فيه سماع فلانة بنت فلان، وكذلك زواج فلان من فلانة.

وقال الكلباني من خلال برنامجه “مع الكلباني” على قناة “sbc”، إن كافة السيدات المسلمات في عهد النبي كن معروفات بأسمائهن وأسماء آبائهن، كما أن السيدات كانت تسير في الشارع ويعرفن بأسمائهن.

وأضاف أنه في زمن النبي كان النساء يصلون في آخر المسجد خلف صفوف الرجال دون ساتر، ولم يقل النبي ضعوا ساتراً، متابعاً: “مصلى السيدات حالياً يكون كغرفة مستقلة”.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الكلباني” ينتقد إخفاء البعض لأسماء زوجاتهم ووضع سواتر بالمساجد للفصل بين الرجال والنساء

أخبار محلية
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