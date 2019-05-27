نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > عملية جراحية لغضروف الركبة للاعب #الشعلة “نواف المحيسن”
27/05/2019   4:32 ص

عملية جراحية لغضروف الركبة للاعب #الشعلة “نواف المحيسن”

+ = -
2770

أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم ” نواف المحيسن ” عملية جراحية لغضروف الركبة تكللت بالنجاح ولله الحمد والمنة تحت إشراف .

عملية جراحية لغضروف الركبة للاعب #الشعلة “نواف المحيسن”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885045349.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.