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أخبار محلية > شقيق المواطن الذي تعرض للدهس من لص سرق سيارته في الرياض يوضح حالته الصحية
27/05/2019   4:28 ص

شقيق المواطن الذي تعرض للدهس من لص سرق سيارته في الرياض يوضح حالته الصحية

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كشف شقيق المواطن، الذي تعرض للدهس من لص أثناء محاولته منعه من سرقة سيارته، عن أن شقيقه تعرض لجروح في الرأس والركبة، وتسلخات في أنحاء متفرقة من جسده.

وأوضح عبود الشمري أن أخيه خضع لعملية جراحية في أحد المستشفيات، وخرج منها فجر أمس (الأحد)، لافتاً وفقاً لـ “عاجل” إلى أن الواقعة حدثت مساء أول أمس بعد الإفطار، أثناء تواجد شقيقه في أحد المحلات الإلكترونية.

وبيّن أن السارق استغل هدوء الشارع وقلة الحركة وقت الإفطار، وركب السيارة، وهي من نوع “هيونداي – النترا”، وكانت في وضع التشغيل، ودهس شقيقه؛ كي يتمكن من الهرب، مشيراً إلى أن السارق لم يتم القبض عليه حتى الآن.

شقيق المواطن الذي تعرض للدهس من لص سرق سيارته في الرياض يوضح حالته الصحية

أخبار محلية
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