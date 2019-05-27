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أخبار محلية > بالفيديو.. إطلاق قناة “السعودية مباشر” لتغطية القمم الخليجية والعربية والإسلامية
27/05/2019   4:28 ص

بالفيديو.. إطلاق قناة “السعودية مباشر” لتغطية القمم الخليجية والعربية والإسلامية

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أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة جديدة تحت مسمى “السعودية مباشر”، وذلك لتغطية القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي ستقام في مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن هذه القناة الجديدة سوف تخدم كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة، خلال الفترة المقبلة.

بالفيديو.. إطلاق قناة “السعودية مباشر” لتغطية القمم الخليجية والعربية والإسلامية

أخبار محلية
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