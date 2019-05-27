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أخبار محلية > عم الطيار المفقود بالفلبين يكشف تفاصيل جديدة تدعم فرضية اختطافه
27/05/2019   4:27 ص

عم الطيار المفقود بالفلبين يكشف تفاصيل جديدة تدعم فرضية اختطافه

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كشف أحد أفراد عائلة الطیار السعودي المفقود في الفلبین عبدالله الشريف، عن تفاصيل جديدة حول واقعة اختفائه، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور التي تؤكد فرضية اختطافه.

وقال عم المفقود الدكتور عبدالله إبراهيم وفقاً لـ”عاجل”، إن هاتف عبدالله الذي كان بحوزته يتلقى إشارات وتجاوب مؤخراً بعد الاتصال به، مبيناً أنهم قاموا بالاتصال عدة مرات بهاتف المفقود وجرى الرد عليهم مرة بصوت فلبينية ومرة أخرى دون صوت.

وأضاف أن هناك مرة ثالثة رد عليهم صوت عربي، لافتاً إلى أن استقبال هاتف عبدالله الإشارة يؤكد أنه على اليابسة وليس داخل البحر، وأن هاتفه بحوزة أشخاص آخرين.

عم الطيار المفقود بالفلبين يكشف تفاصيل جديدة تدعم فرضية اختطافه

أخبار محلية
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