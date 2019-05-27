أعلن مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، عن الإجراءات الأمنية والمرورية التي ستتخذ أثناء انعقاد القمة الخليجية والعربية والإسلامية في مكة المكرمة، مهيباً بالجميع التعاون مع رجال الأمن على جميع الطرق في جدة ومكة المكرمة.
وأوضح البسامي، خلال حديثه لـ “العربية”، أن هناك مجموعة من الطرق خصصت لتحركات الضيوف ومغادرتهم، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الطرق حددها بالاسم، يجب الابتعاد عنها، وأخرى بديلة متاحة لاستخدامها، من قبل المعتمرين والزائرين.
وأضاف أن هناك طرقاً بديلة في محافظة جدة يجب استخدامها، حددها بالاسم، للذهاب إلى مكة، وعند الوصول يمكن استخدام عدد من الطرق الدائرية كالدائري الرابع أو طريق الشرائع، لافتاً إلى أن طريق العزيزية العام متاح لجميع المتجهين إلى المنطقة المركزية أو العودة إلى الفنادق ودور سكن الزوار والمعتمرين.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعا إلى عقد القمة الخليجية والعربية والإسلامية خلال الفترة من 25 – 27 من شهر رمضان المبارك، في رحاب مكة المكرمة.