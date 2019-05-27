نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تعرّف على جهود إدارات المسجد الحرام مع دخول العشر الأواخر من رمضان
27/05/2019   4:25 ص

تعرّف على جهود إدارات المسجد الحرام مع دخول العشر الأواخر من رمضان

+ = -
898

مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان تكثف إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، من تطهير وتعطير وتزويد بماء زمزم، ومراقبة الأبواب، وتوفير العربات.

وتقوم إدارة تطهير وسجاد المسجد بغسل ساحاته ومرافقه وتعطيره، وفرش السجاد، وتجهيز موقع الإمام وتعطيره، ومنبر الجمعة. كما تنشر إدارة سقيا زمزم آلاف الحافظات في عموم المسجد وساحاته، وتشغل المشربيات والمجمعات وخزانات الاستيل المخصصة لماء زمزم، وتقدم ماء زمزم في المطاف والمشايات وداخل المصليات.

وتقوم إدارة الأبواب بفتح 83 باباً، تجنباً لحالات الاختناق وتفادي الازدحام والإشراف المباشر على نظافتها وسلامتها بالتنسيق مع إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، ويعمل لديها 170 موظفاً للتفتيش على الأبواب، وتنظيم دخول المصلين وخروجهم بعد الصلاة.وفق “أخبار 24”.

وتجهز إدارة خدمات التنقل العربات مجاناً للمعتمرين وتنظم عمل العربات المدفوعة، وتوجهها للمسارات المخصصة بالمطاف والمسعى، وتُوزع الفرق الميدانية بالمسجد الحرام، لمنع العربات المخالفة، كما تتابع إدارة معالجة الظواهر السلبية الأعمال ميدانيا وترصد الملاحظات وتعالجها.

تعرّف على جهود إدارات المسجد الحرام مع دخول العشر الأواخر من رمضان

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885045321.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.