في مشهد مؤثر.. رجل يطعم آخر مبتور اليدين في الحرم النبوي ويقبل رأسه

في موقف يعكس التواد والتراحم بين المسلمين أظهر مقطع فيديو مشهداً مؤثراً وقع أثناء تناول زوار الحرم النبوي الشريف لطعام الإفطار، في شهر رمضان الكريم، حيث ساعد أحد الحاضرين زائرا آخر مبتور اليدين، بأن أطعمه وسقاه.
وبيّن المقطع زوار الحرم النبوي عقب رفع أذان المغرب وقد تجمعوا لتناول الإفطار، وفيما انشغل كل منهم بوجبته، اهتم أحدهم بالشخص الذي جلس مقابله، وهو آسيوي الجنسية، مبتور اليدين.
وحرص الرجل على إطعام الآسيوي وسقيه بما وجد من طعام وشراب، بطريقة جميلة عكست حبه لهذا العمل، ورغبته في نيل الثواب من الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الطاهر والزمان المبارك، وزاد على ذلك بتقبيل رأس الرجل.وفق “أخبار 24”.
في موقف يجسد التراحم بين المسلمين زائر في #المسجد_النبوي_الشريف يُطعم آخر مبتور اليدين .. #الرحمة #خير_أمة#المدينة__المنورة
19 رمضان pic.twitter.com/wyVq9zOnvc
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) May 25, 2019