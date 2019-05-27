العثور على جثـة “مفقود الليث” في أحد مخططات جنوب مكة المكرمة

عثرت الجهات الأمنية على جثـة المفقود مقبل العضلي، اليوم الأحد بإحدى العمائر تحت الإنشاء، بمخطط ولي العهد جنوب مكة المكرمة، بعد مرور أسبوعين على فقدانه.
وكان مقبل، 22 عامًا، فُقد الأربعاء قبل الماضي؛ وهو لا يعاني من أي أمراض، بعد أن سافر من منزل أسرته بمحافظة الليث إلى مكة المكرمة، وكان دائم التواصل مع أسرته، إلا أن أخباره انقطعت فجأة وأُغلق هاتفه، ما دفع أسرته إلى إبلاغ الجهات الأمنية.
وكان شقيقه “فائز” قد أوضح، وفقا لـ”سبق”، أن “مقبل” شوهد في مخطط ولي العهد جنوب مكة المكرمة بعد فقدانه بأسبوع، لكنه اختفى، حتى عُثر عليه اليوم متوفّـى، ونقلت الجهات الأمنية الجثمان للمستشفى، لحين الانتهاء من التحقيقات ومعرفة أسباب الوفـاة.