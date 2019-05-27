نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: إلغاء استقدام الخادمات الإثيوبيات.. و”العمل” تحذف خيار تأشيراتهن
27/05/2019   4:21 ص

مصادر: إلغاء استقدام الخادمات الإثيوبيات.. و”العمل” تحذف خيار تأشيراتهن

+ = -
1509

كشفت مصادر عن ترجيح إلغاء استقدام الخادمات من إثيوبيا، على خلفية وصول التفاهمات بين الجانبين السعودي والإثيوبي حول الأمر إلى طريق مسدود.

وأوضحت أنه لم يُسمح حتى الآن باستقدام أي عاملة منزلية من إثيوبيا، وفقا لصحيفة “عكاظ”، ولم يتطرق اجتماع عُقد يوم 9 رمضان بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل لملف الإثيوبيات، كما حذف موقع “مساند” الأسبوع الماضي خيار تأشيرات استقدام الخادمات الإثيوبيات.

يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت في فبراير الماضي الاتفاق مع نظيرتها في إثيوبيا على عودة استقدام العاملات المنزليات، براتب 1000 ريال وبتكلفة ما بين 4 – 7 آلاف ريال، إضافة إلى إمكانية تأجيرهن.

مصادر: إلغاء استقدام الخادمات الإثيوبيات.. و”العمل” تحذف خيار تأشيراتهن

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885045309.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.