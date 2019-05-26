بالصور.. برامج و دورات إجتماعيه نسائية بلجنة التنمية الإجتماعيه الأهليه بالسلميه

أقامت اللجنه النسائيه التابعة للجنة التنميه الإجتماعيه الأهليه بالسلميه وبالتعاون مع المركز النسائي للتدريب بالسلميه خلال الإسبوع الماضي عدة برامج و دورات إجتماعيه وتأهيليه .
حيث بدأ البرنامج الأول الذي كان تحت عنوان (العقد الرابع من العمر جانب آخر من الحياة ) بتاريخ ١٤-١٥ /٩/ ١٤٤٠ قدمت الدوره الأستاذه / وفاء العاصمي – حضر الدوره الكثير من الأخوات التي حرصنا على الإستفاده منها ومن محاورها ؛ وفي نهاية الدوره تم تقديم الشهادات للحضور ؛ وتم تقديم شهادة شكر وتقدير للأستاذه / وفاء العاصمي ؛ قامت بتسليمها لها رئيسة اللجنه النسائيه أ – سحاب بنت نايف الدوسري .
وبدأت الدوره الثانيه التي كانت تحت عنوان (بناء الشخصيه وتقدير الذات )بتاريخ ١٦-١٧ /٩ / ١٤٤٠
قدمت الدوره الأستاذه / ريم المطيري ؛ حيث كان الحضور كبيراً من الأخوات اللآتي حرصنا على الحضور والإستفاده من محاور الدوره كذلك ؛ وفي نهاية الدوره تم تقديم شهادات للحضور ؛ وتقديم شهادة شكر وتقدير للأستاذه / ريم المطيري ؛ قدمتها لها رئيسة اللجنه النسائيه أ- سحاب بنت نايف الدوسري .