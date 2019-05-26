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أخبار محلية > “الصحة”: 60% من زوار “الطوارئ” ليسوا بحاجة إلى زيارتها ويسببون زحاماً لمن يحتاجون إليها فعلياً (فيديو)
26/05/2019   6:17 م

“الصحة”: 60% من زوار “الطوارئ” ليسوا بحاجة إلى زيارتها ويسببون زحاماً لمن يحتاجون إليها فعلياً (فيديو)

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قالت وزارة الصحة إن 60% من المرضى الذين يصلون إلى أقسام الطوارئ بمستشفيات المملكة ليسوا بحاجة فعلية إلى ذلك، وأنهم يشكلون ازدحاماً للمرضى الذين يحتاجون فعلاً إلى العلاج في الطوارئ.

وأوضحت أن الرعاية العاجلة “بالطوارئ” هي المحطة الأخيرة التي يجب أن يصل إليها المريض في رحلته العلاجية بعد المرور بالمسارات الصحية المختلفة.

وأبانت “الصحة” في مقطع فيديو تثقيفي أن الكثير من الحالات المرضية التي تصل للطوارئ يتوفر علاجها في المراكز الصحية القريبة من مواقع السكن، وأنها لم تكن بحاجة لتكبد الكثير من الجهد وإضاعة الوقت في سبيل الوصول للطوارئ.حسب “أخبار 24”.

“الصحة”: 60% من زوار “الطوارئ” ليسوا بحاجة إلى زيارتها ويسببون زحاماً لمن يحتاجون إليها فعلياً (فيديو)

أخبار محلية
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