نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تحت رعاية خادم الحرمين.. رابطة العالم الإسلامي تعلن غداً “وثيـقة مكة المكرمـة”
26/05/2019   6:16 م

تحت رعاية خادم الحرمين.. رابطة العالم الإسلامي تعلن غداً “وثيـقة مكة المكرمـة”

+ = -
846

تنظم رابطة العالم الإسلامي غداً الإثنين المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال، وإعلان “وثيـقة مكة المكرمـة”، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى إن المؤتمر الدولي الذي يستمر أربعة أيام يحضره حشد كبير من كبار المسؤولين والمفكرين في العالم الإسلامي، الذين سيناقشون تحت عنوان “الوسطية والاعتدال المعاني والدلالات”؛ معالم الوسطية ومقوماتها في الإسلام، وآثار وتداعيات الجهل بمفاهيم الوسطية.

فيما يناقش في المحور الثاني “المنهج النبوي وسطية واعتدال”، بالإضافة إلى موضوعات “القيم الأخلاقية والإنسانية في الهدي النبوي”، و”التعامل مع المخالف في ضوء السيرة النبوية”.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش في محور “الوسطية والاعتدال بين الأصالة والمعاصرة”، موضوعي “الاعتدال والوسطية في التاريخ الإسلامي والتراث الفقهي”، و”الخطاب الوسطي ومتغيرات العصر”، إلى جانب مناقشة موضوعات: “الاختلاف وثقافة الاعتدال”، و”تجارب وبرامج عملية لتعزيز الوسطية بين الشباب”، ضمن محور “تعزيز الوسطية والاعتدال في المجتمعات المسلمة”.

وبين الدكتور العيسى أن المؤتمر سيشهد إعلان “وثيقة مكة المكرمة”.

تحت رعاية خادم الحرمين.. رابطة العالم الإسلامي تعلن غداً “وثيـقة مكة المكرمـة”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885045274.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.