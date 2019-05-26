قصة كفاح الستينية الكفيفة “تحية فرغلي” تتواصل.. جامعة طيبة تقدم لها منحة ماجستير

أعلنت جامعة طيبة، عن منح المواطنة الستينية المكافحة والمصابة بالعمى تحية فرغلي، منحة لدراسة الماجستير في كلية التربية، مدفوعة التكاليف.
واستقبل مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، الطالبة صاحبة القصة الملهمة في التحدي والإصرار، وهنأها على كفاحها وتخرجها هذا العام.
وقال: “جامعة طيبة تفخر بطلابها وطالباتها، وتقديراً لجهد وإصرار الطالبة وطموحها فقد قررت الجامعة منحها فرصة لدراسة درجة الماجستير في كلية التربية، ونتمنى لها التوفيق ونرجو أن تكون قدوة لزملائها الطلبة والطالبات ونموذجاً يحتذى به في الكفاح والنجاح”.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المواطنة “تحية فرغلي” المصابة بالعمى، تمكنت من الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة طيبة في تخصص التربية الخاصة، بعد رحلة طويلة أصيبت خلالها بفقد البصر 3 مرات، وعادت وهي في سن 52 عاما إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع أكثر من 36 عاما.