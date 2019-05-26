أعلنت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم اليوم (الأحد)، العثور على المواطنَين المفقودَين بوادي السني، بعد أن جرفتهما المياه، أحدهما على بعد ٨٠٠متر، وتم إنقاذه، والآخر على بعد ١٥كم، لكنه كان قد فارق الحياة.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى بلاغ تلقاه الدفاع المدني بأضم، من مواطنين يفيدون برؤيتهم سيارة المواطنين وقد جرفتها السيول بعد أن علقت بوادي العرج، فيما قامت الفرق الأمنية بمباشرة العملية؛ حيث عثرت على السيارة بعد أن طمرتها المياه.
وواصلت فرق البحث والإنقاذ عملها، حتى عثرت على أحدهما على بعد أمتار قليلة من السيارة وقد تعرض لإصابات طفيفة وتم نقله للمستشفى لإسعافه، فيما الآخر عُثر عليه فجر اليوم على بعد 15 كم وقد فارق الحياة.
وفق “أخبار 24”.