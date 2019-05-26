تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، التقطته كاميرا مراقبة أحد المحلات التجارية بشارع أم القرى بحي الصفا في محافظة جدة أمس (السبت)، لواقعة سرقة إطار مركبة متوقفة بالشارع.
وأظهرت اللقطات، قيام مجهولين بالتوقف بسيارة أمام المركبة، ونزول أحدهم وقيامه بفك الإطار وسرقته وترك السيارة موضوعة على “قالب طوب”، ثم لاذوا جميعاً بالفرار.
وأوضح المواطن سالم الوذيناني، أن مركبة خاله عطا الله الوذيناني كانت متوقفة أمام شقته بحي الصفا، وفوجئ بأحد إطاراتها قد سُرق، وبالرجوع لكاميرات المراقبة ظهرت واقعة السرقة، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم والقبض على الجناة.
وفق “أخبار 24”.