أظهر مقطع فيديو متداول واقعة سرقة سيارة من أمام محل تجاري في أحد أحياء شرق مدينة الرياض، وقيام اللص بدهس مالك المركبة، الذي تدخل وحاول منعه من سرقتها، لكنه لاذ بالفرار.
وبين الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل متوقفة أمام أحد المحلات، ويظهر شخص يحوم حولها، قبل أن يستقلها ويحاول الفرار بها وسرقتها.
وبعد ركوب السارق في السيارة فاجأه صاحبها بالقدوم مسرعاً وفتح الباب محاولاً منعه من سرقتها، لكن اللص رجع بها للخلف بشكل مفاجئ، ما أفقد صاحبها توازنه ليتعرض للدهس، ويفرُّ اللص بالسيارة.
وفق “أخبار 24”.