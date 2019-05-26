شرطة الرياض تكشف حقيقة فيديو لشخص ادعى قبض الجهات الأمنية على مخالفي الذوق العام

أصدرت شرطة منطقة الرياض بياناً للتعقيب على مقطع فيديو متداول، زعم فيه أحد الأشخاص قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام في أحد المجمعات التجارية.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض المقدم شاكر التويجري، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي يُظهر أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد المجمعات التجارية، ويدعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام، وأن هناك غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، تود الشرطة التأكيد على أن ذلك عارٍ تماماً من الصحة.
وأوضح التويجري أن الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجارية وضبط المخالفين، وكذلك اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.
وأهاب المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض بالجميع تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية بإشاعة ادعاءات غير صحيحة.