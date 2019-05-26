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أخبار محلية > بالفيديو.. “المحيذيف”: لدينا أكثر من 850 ألف وظيفة في التخصصات التقنية
26/05/2019   12:24 م

بالفيديو.. “المحيذيف”: لدينا أكثر من 850 ألف وظيفة في التخصصات التقنية

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أكّد مدير عام إدارة المناهج بمؤسسة التدريب التقني والمهني فهد المحيذيف، أن المؤسسة وفرت أكثر من 850 ألف وظيفة في التخصصات التقنية.

وفي لقاء تلفزيوني مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أشار المحيذيف إلى تنفيذ المؤسسة لبرامج تدريبية تبدأ من سن 15 عاماً حتى سن 64 عاماً، يتم فيها تزويد المتدربين بأدوات بسيطة تمكّنهم من إنجاز أشياء يومية حياتية دون تكاليف.

كما لفت إلى أن تلك الوظائف التي تم توفيرها تُمنح لحاملي الدبلوم والشهادات المتوسطة؛ حيث تُركّز المؤسسة على نشر ثقافة التدريب التقني والمهني في المجتمع.وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. “المحيذيف”: لدينا أكثر من 850 ألف وظيفة في التخصصات التقنية

أخبار محلية
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