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أخبار محلية > للمرة الأولى.. هذا العام إجازة عيد الفطر لن تحتسب ضمن الإجازة الاعتيادية للموظفين الحكوميين
26/05/2019   12:23 م

للمرة الأولى.. هذا العام إجازة عيد الفطر لن تحتسب ضمن الإجازة الاعتيادية للموظفين الحكوميين

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سيشهد هذا العام لأول مرة عدم احتساب إجازة عيد الفطر ضمن مدة الإجازات الاعتيادية للموظفين الحكوميين، بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، منذ يوم 11 من رمضان الجاري.

وتنص المادة 160 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أنه “إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني أثناء الإجازة العادية للموظف، فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية”.

وعلى ضوء المادة، فإن الموظف إذا حصل على إجازة اعتيادية، تدخل ضمن مدتها إجازة عيد الفطر، فلا يتم احتساب مدة إجازة العيد ضمن إجازة الموظف.وفق “أخبار 24”.

للمرة الأولى.. هذا العام إجازة عيد الفطر لن تحتسب ضمن الإجازة الاعتيادية للموظفين الحكوميين

أخبار محلية
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