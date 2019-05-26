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اخبار رياضية > بسبب إصراره على الصيام.. محمد صلاح تلقى تهديداً حينما كان لاعباً في بازل
26/05/2019   12:21 م

بسبب إصراره على الصيام.. محمد صلاح تلقى تهديداً حينما كان لاعباً في بازل

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كشف اللاعب التشيلي مارسيلو دياز، اللاعب السابق لنادي بازل السويسري، أن المصري محمد صلاح حينما كان لاعباً في بازل تعرّض للتهديد من قبل مدربه بعدم المشاركة في المباريات بسبب الصيام.

وأوضح دياز في تصريحات نقلتها صحيفة تشيلية، أن صلاح في بداية مشواره مع النادي السويسري كان مصرّاً على الصيام في شهر رمضان، ليهدده المدرب بالجلوس على مقاعد البدلاء وعدم المشاركة.

وأضاف أنه لم يتوقع أن يصل اللاعب المصري الذي يعلب حالياً لنادي ليفربول الإنجليزي إلى هذه المكانة التي يتمتع بها في الوقت الحالي.وفق “أخبار 24”.

ويستعد صلاح لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع فريقه للعام الثاني على التوالي، حينما يلاقي توتنهام الإنجليزي يوم السبت المقبل على ملعب واندا ميترو بوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

بسبب إصراره على الصيام.. محمد صلاح تلقى تهديداً حينما كان لاعباً في بازل

اخبار رياضية
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