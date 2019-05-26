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اخبار رياضية > بالفيديو.. سيرجيو ريكاردو يظهر مجدداً بعد اعتناقه الإسلام.. وهذه المرة في المسجد الحرام
26/05/2019   12:17 م

بالفيديو.. سيرجيو ريكاردو يظهر مجدداً بعد اعتناقه الإسلام.. وهذه المرة في المسجد الحرام

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تواجد المحترف السابق بصفوف الأهلي والهلال والاتحاد اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو، بساحة المسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك بعد إعلانه مؤخراً اعتناقه للإسلام.

وظهر اللاعب البرازيلي في مقطع فيديو متداول، أمس (السبت)، وهو يرتدي الثوب الأبيض بجانب الكعبة المشرفة، حيث رفع يديه عندما انتبه لمصوّر المقطع مشيراً إلى الأعلى في خشوع.

وكان ريكاردو قد ظهر في مقطع فيديو سابق، وهو يشكر الله على نعمة دخوله الإسلام الذي اعتبره أفضل قرار في حياته، كما ظهر وهو يؤدّي صلاة فجر اليوم السابع عشر من رمضان برفقة لاعب اتحادي سابق. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. سيرجيو ريكاردو يظهر مجدداً بعد اعتناقه الإسلام.. وهذه المرة في المسجد الحرام

اخبار رياضية
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