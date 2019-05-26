دشن رئيس نادي التعاون محمد القاسم أمس السبت شعار النادي الجديد، والذي سيتم وضعه على قميص الفريق بداية من الموسم المقبل.
وجاء الشعار بألوان الفريق الأصفر والأزرق، وتوسطه رسمة ذئب محاطة بنجمة خماسية، وفي أسفله تاريخ تأسيس النادي عام 1956م.
وكان نادي التعاون قد توج بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في بداية الشهر الحالي، فيما حل في المركز الثالث في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
#شعار_التعاون_الجديد pic.twitter.com/5peT6V9L4G
— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٢٥ مايو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.