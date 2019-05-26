“الطيران المدني” يوضّح حقوق المسافر على الناقل الجوي في حال تخفيض الدرجةا

أكّدت هيئة الطيران المدني، أن للمسافر حقوق يجب على الناقل الجوّي الالتزام بها في حال تخفيض الدرجة.
ومن خلال مقطع فيديو توضيحي، بيّنت الهيئة أنه يحق للمسافر في حال عدم توفّر مقاعد بديلة على نفس الرحلة الاختيار بين السفر في رحلة أخرى على ذات الناقل الجوي.
وأضافت بأن المسافر يحق له السفر على ناقل جوي آخر، بحيث يتحمّل الناقل الجوي الأول فارق تكلفة الإركاب إن وجد، أو فسخ التعاقد وإرجاع قيمة التذكرة مضافاً إليها تعويض بنسبة 100% من القيمة المالية للتذكرة.حسب “أخبار 24”.
للمسافر حقوق يجب على الناقل الجوّي الالتزام بها في حال تخفيض الدرجة، ولا يُعد هذا الإجراء رفضًا للإركاب.#حقك_محفوظ pic.twitter.com/kUyxvkB481
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) ٢٥ مايو ٢٠١٩