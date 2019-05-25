فتح 74 باباً إضافياً بالمسجد الحرام لتسهيل حركة الزوار والمعتمرين

فتحت الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام 74 باباً إضافياً، ليصل عددها إلى 170 بابا مجهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية دخولهم وخروجهم وتنظيم الحشود وتخفيف الازدحام على الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري أنهم يعملون على تقديم أفضل وأرقى الخدمات ليتمكن الزوار والمعتمرون من أداء نسكهم والدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام بكل يسرٍ وسهولة.
من جهته أوضح مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد أن إدارة الأبواب وظفت أكثر من 825 موظفا يعملون على هذه الأبواب على مدار الساعة، من أجل تسهيل حركة وانسيابية دخول وخروج المصلين والمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام ومنع إدخال الأطعمة والأشربة أو المفروشات والحقائب الكبيرة.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه تم تخصيص 35 بابا لذوي الاحتياجات الخاصة، منها باب الملك عبدالعزيز رقم (1) وباب أجياد رقم (2) وباب إسماعيل رقم (3) وباب الصفا وباب بدروم السلام رقم (19).