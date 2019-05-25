بالفيديو.. اشتعال النيران في سيارة متوقفة.. وصاحبها يرجع السبب إلى شاحن متنقل

اشتعلت النيران في سيارة كانت متوقفة أمام أحد المنازل، وفشل صاحبها في إخمادها، مُرجعا السبب إلى شاحن متنقل كان بداخلها.
وأظهر مقطع فيديو بداية الحريق بدخان كثيف ظهر داخل السيارة، ومن ثم امتد إلى مكوناتها، وأسرع عدد من المتواجدين حولها لاستطلاع الأمر، إلا أن النيران كانت سريعة وقوية، وانتقلت بين جنباتها ولم تعطِ فرصة لإنقاذ السيارة.
كما أوضح مقطع آخر السيارة بعد إخماد الحريق من قبل الدفاع المدني، وتضررها بشكل شبه كامل، وعرض صاحبها شاحنا متفحما قال إنه المتسبب في الحريق، محذرا من ترْكِ مثل هذه الشواحن في السيارات.
اشتعال النار في سيارة متوقفة بسبب شاحن الجوال pic.twitter.com/UxDZ6gB8G6
— aljlal (@aljlalt) ٢٥ مايو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.