نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المغامسي”: نزع الولاية عن المرأة.. دعوة باطلة لا تصح شرعاً
25/05/2019   11:56 م

“المغامسي”: نزع الولاية عن المرأة.. دعوة باطلة لا تصح شرعاً

+ = -
443

قال الشيخ صالح المغامسي إن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجال على النساء بما فضلهم به وبما أنفقوا من أموالهم، مشيرا إلى أن ما يدعو إليه بعض المعاصرين من نزع الولاية أو نزع القوامة مطالبة باطلة، لا تصح شرعا.

وأوضح أنه بعد أن يقول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء من يقدر أن يقول بخلاف هذا الكَلِم ويرد على الله عز وجل كلامه، وهذه جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم.

وأضاف أن الإنفاق على الزوجة لا يتطلب أن تكون الزوجة فقيرة، فحتى لو كانت أغنى من الزوج يجب عليه أن ينفق عليها، أما إذا نشزت المرأة ورفضت أن تمكث مع زوجها، وأن تلبي حاجاته ورأت في نفسها رفعة عليه، فزوجها غير ملزم بالإنفاق عليها. وفق “أخبار 24”.

“المغامسي”: نزع الولاية عن المرأة.. دعوة باطلة لا تصح شرعاً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885045178.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.