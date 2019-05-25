“المغامسي”: نزع الولاية عن المرأة.. دعوة باطلة لا تصح شرعاً

قال الشيخ صالح المغامسي إن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجال على النساء بما فضلهم به وبما أنفقوا من أموالهم، مشيرا إلى أن ما يدعو إليه بعض المعاصرين من نزع الولاية أو نزع القوامة مطالبة باطلة، لا تصح شرعا.
وأوضح أنه بعد أن يقول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء من يقدر أن يقول بخلاف هذا الكَلِم ويرد على الله عز وجل كلامه، وهذه جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم.
وأضاف أن الإنفاق على الزوجة لا يتطلب أن تكون الزوجة فقيرة، فحتى لو كانت أغنى من الزوج يجب عليه أن ينفق عليها، أما إذا نشزت المرأة ورفضت أن تمكث مع زوجها، وأن تلبي حاجاته ورأت في نفسها رفعة عليه، فزوجها غير ملزم بالإنفاق عليها. وفق “أخبار 24”.
الشيخ صالح المغامسي : الطلب على نزع الولاية مطالبة باطلة لا تصح شرعاً.#مع_القرآن#رمضان_عندنا pic.twitter.com/CZtQsPgXKo
— SBC channel (@SBC_Channel) ٢٥ مايو ٢٠١٩