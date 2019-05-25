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أخبار محلية > مدير فرع العمل بتبوك يعلّق على قضية “أريج معنفة تبوك”
25/05/2019   11:52 م

مدير فرع العمل بتبوك يعلّق على قضية “أريج معنفة تبوك”

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أكّد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك محمد الحربي، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع المواطنة التي نُشرت قضيتها في وسم “#أريج_معنفة_تبوك” عدة مرات ولكنها لم تحضر لمركز الحماية في الموعد المحدد.

وتبيّن أن الحالة المذكورة، وفقاً لـ”سبق”، قد تم تسجيل بلاغ بشأنها عن طريق نظام البلاغات 1919، وتم إغلاق البلاغ بناءً على رغبتها وعدم حضورها لمركز الحماية.

وأضاف الحربي أن قضيتها ما زالت في النيابة، حيث تواصل إدارة مركز الحماية متابعتها لاتخاذ الإجراءات النظامية، إلى جانب عدم استشعار المركز أن وضعها حرج أو أنها ترغب في تدخل عاجل.

مدير فرع العمل بتبوك يعلّق على قضية “أريج معنفة تبوك”

أخبار محلية
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