فهد الروقي يتحدث عن “ضبابية” الأوضاع الهلالية !

تحدث الكاتب الرياضي فهد الروقي عما أسماه بضبابية الأوضاع في نادي الهلال حتى الآن .
وكتب الروقي عبر صفحته الرسمية على تويتر: كل يوم تأخير بضبابية الأوضاع الهلالية يعني مزيدا من الفوضى والارتباك!
ولم تتضح الرؤية حتى الآن حول الرئيس القادم للزعيم في الموسم الجديد، ولا من سيقود الفريق فنياً في المرحلة المقبلة استعدادًا للموسم الجديد.حسب “المرصد”.
وكان الفريق قد خرج هذا الموسم “صفرياً ” من البطولات بعد خسارته للقب الدوري وكأس الملك والبطولة العربية.
كل يوم تأخير بضبابية الأوضاع الهلالية يعني مزيدا من الفوضى والارتباك
— فهد الروقي (@fahdalruqi) May 24, 2019