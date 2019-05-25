الأهلي يهدد بعدم استكمال مباريات الدوري المصري

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عدم استكمال مسابقة الدوري المصري، في حالة تأجيل أي من مباريات فريقه بمسابقة الدوري الممتاز، إلى ما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وشدد الأهلي على أنه يحفظ حق فريقه المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد.
وقال النادي في بيان رسمي أصدره في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن مجلس الإدارة ناقش موقف الأهلي من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري المصري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.
واعتبر بيان الأهلي أن المواعيد المعلن عنها من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، ترتب عليها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء في الممتاز.وفق “عاجل”.
كما اتهم بيان الأهلي، اتحاد الكرة بإهدار حقوق بعض الأندية من جراء عدم إقامة المباريات المؤجلة قبل انطلاق مباريات الأسبوع الأخير للدوري التي تجاهل اتحاد الكرة إقامتها في وقت واحد بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف.
وتطرق مجلس الأهلي، بحسب البيان، إلى دراسة جدول الدوري المصري منذ بداية الموسم وتعاون النادي الأهلي في الكثير من الأوقات وأداء مباراة كل 72 ساعة طوال ثماني مباريات، مشيرًا إلى أن هذا ألحق بفريق الكرة أضرارًا عديدة.
وأكد الأهلي في بيانه أنه لم يعقب على التأجيلات المتكررة للمباريات حرصًا على استقرار المسابقة وتهدئة الأجواء؛ أملًا في أن يضطلع الكل بمسؤولياته ويحافظ على حقوق كل الأطراف.