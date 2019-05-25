رسميًا .. صالح آل عباس هداف نجران في النصر

بدأ مسؤولو نادي النصر في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم مبكرًا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث نجح في ضم هداف فريق نجران.
و أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم، تعاقدها رسمياً مع صالح العباس لاعب نادي نجران، ليمثل الفريق العاصمي الموسم المقبل.
و قد أشارت مصادر إلى أن إدارة نادي النصر اتفقت مع إدارة نادي نجران على اسقاط اللاعب من كشوفات النادي مقابل خمسة ملايين ريال، وسط منافسة قوية من ناديي الاتحاد والشباب على ضم اللاعب.وفق “أخبار 24”.
وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ونجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.