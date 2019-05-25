أعلن نادي الهلال ،اليوم الجمعة،برئاسة عبدالله الجربوع موافقته على الاستقالة التي تقدم بها المشرف العام على إدارة كرة القدم بالنادي “فهد المفرج”.
وقال نادي الهلال في بيان صحافي نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “وافق مجلس إدارة النادي،برئاسة “عبدالله الجربوع” على الاستقالة التي تقدم بها المشرف العام على إدارة كرة القدم بالنادي الأستاذ “فهد المفرج”.
وأضاف البيان: “و ثمن مجلس إدارة نادي الهلال الجهود الكبيرة التي بذلها المفرج طوال فترة عمله بالنادي،حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم إبان اشرافه على إدارة كرة القدم العديد من البطولات،مقدمًا شكره و تقديره ل “المفرج ” على عمله الإحترافي و إخلاصه”.
وأكد مجلس إدارة نادي الهلال أن هذا العمل الإحترافي لفهد المفرج امتدادًا لما قدمه كلاعب في الفريق الأول لكرة القدم ،متمنيًا له التوفيق في حياته المقبلة.
وفق “أخبار 24”.