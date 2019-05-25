أظهر مقطع فيديو، العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، يتناول إفطار رمضان مع زوجته الملكة رانيا وأبنائهما.
وبدا في الفيديو الذي نشرته الملكة الأردنية رانيا على حسابها بموقع “انستغرام”، الملك عبدالله وهو يتناول الإفطار مع بداية رفع أذان المغرب، وبالقرب منه اثنان من أبنائه، قبل أن تتجمع الأسرة كلها على طاولة كبيرة ويواصلوا تناول إفطارهم.
وعلقت الملكة رانيا في بداية المقطع بعبارة: “أحلى لمة على الإفطار”، واختتمت بعبارة “ما بتكمل بدون قطايف”، وذلك بالتزامن مع لقطة ظهر فيها الجميع وهم يتناولون “القطايف”.
وفق “أخبار 24”.