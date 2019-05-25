وجه وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة.
ويأتي إطلاق الخدمة، بالإضافة إلى العمل الورقي القائم حالياً؛ إذ يستطيع المقبلون على الزواج من خلال موقع وزارة العدل إدخال بيانات الزوجين والتفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم تحديد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج الشرعية، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي، ثم توثق نسخة إلكترونية لعقد الزواج، دون الحاجة إلى دفتر الضبط ووثيقة عقد الزواج الورقية، ودون الحاجة إلى مراجعة المستفيد للمحاكم والجهات ذات العلاقة.
وأتاحت الوزارة للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بـنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة “ناجز”، كما أتاحت للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات وثيقة العقد الإلكتروني عبر قناة التكامل الحكومية (GSB).
وفق “أخبار 24”.