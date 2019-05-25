خلاف عائلي وراء إقدام أب على نحر ابنته بجدة

كشفت مصادر أن سبب إقدام الأب الذي قام بطعن ابنته البالغة 15 عاماً الأسبوع الماضي، ثم سلم نفسه للجهات الأمنية، هو خلاف عائلي.
وأوضحت المصادر، أن الجاني كان قد استل سكيناً وطعن ابنته؛ بسبب خلاف عائلي نشب في منزل الأسرة بأحد أحياء جنوب جدة، حسب “عكاظ”، مضيفة أن الطعنات التي تلقتها المجنى عليها لم تصل الشريان الرئيسي والقصبة الهوائية، مشيرة إلى أن سرعة نقلها بواسطة والدها للمستشفى وتدخل الأطباء السريع ساعدا في تجاوزها مرحلة الخطر.
وأضافت، أن الجاني حاول الهروب والتخفي لكنه لاحقا سلم نفسه للأجهزة الأمنية.