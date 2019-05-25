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أخبار محلية > اليوم.. بدء تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام .. وهذه أبرز موادها
25/05/2019   8:27 ص

اليوم.. بدء تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام .. وهذه أبرز موادها

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ينطلق اليوم (السبت)، العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.

وتتضمن لائحة المحافظة على الذوق العام فرض عقوبات على منتھكي منظومة القیم والأخلاق المجتمعیة في الأماكن العامة، سواء كان بالقول أو بالفعل والسلوك.

وتفرض اللائحة عقوبات على مَن يرتدي الملابس غیر المحتشمة أو تخدش الحیاء والذوق العام، كما تفرض عقوبات على التي تحمل عبارات أو صوراً، وعلى الكتابة والرسم على الجدران ما لم يكن مرخصاً بھا.حسب “أخبار 24”.

وتصل الغرامات المالية على مخالفي نظام الذوق العام بموجب اللائحة إلى 5 آلاف ريال.

اليوم.. بدء تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام .. وهذه أبرز موادها

أخبار محلية
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